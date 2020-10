Se volvió millonario gracias a la lotería pero prefirió seguir trabajando como granjero

Hace un año, a un hombre que habita en una pequeña localidad llamada Stalham, en Inglaterra, le cambió la vida por completo al ganarse el premio mayor de la lotería; sin embargo, él prefirió seguir con su vida como si nada hubiera pasado.

Terry Falgate obtuvo un premio equivalente a $1,3 millones de dólares gracias a un sorteo de Euromillions. El afortunado ganador se encontraba paseando a su perro cuando decidió comprar el billete de lotería, sin imaginarse lo que ocurriría después.

It was quite a Friday night for Norwich City fan Terry Falgate who watched his team lose a crucial @premierleague clash but then became a millionaire! #everycloud @itvfootball #ncfc pic.twitter.com/EjgE0eqYvN

Pese a lo que todo mundo pueda creer, Terry decidió seguir con su vida habitual y actualmente continúa trabajando en la granja en la que ha laborado desde hace muchos años.

“Me convertí en autónomo, pero todavía trabajo principalmente para la empresa en la que solía trabajar. También ayudo a un jardinero. Me gusta pensar que el premio me ha dado más flexibilidad, pero cuando brilla el sol, todavía tienes muchas horas de trabajo por delante”, comentó Falgate en entrevista para Northfolk News.

"I had just watched us lose again so that was disappointing.

It was a normal Friday night at the pub, I happened to check my numbers + couldn't believe it. I got my friends to check, bought a round + just walked home."#NCFC fan Terry Falgate on his £1M lottery win last Friday. pic.twitter.com/K1hoofYWkm

— 🔰 The-Canaries.com 🔰 (@TheCanariescom) December 11, 2019