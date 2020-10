“¡Quemen la ciudad!”: violentos disturbios en Nueva York por afroamericano muerto tras enfrentar a la policía de Filadelfia

Over 30 arrests were made last night after protests in Downtown #Brooklyn turned violent. @RoccoNY1 has the latest. #MorningsOn1 https://t.co/FBqaDOiQ4R

Decenas de manifestantes fueron arrestados anoche en Brooklyn (NYC) al enfrentarse con agentes de NYPD, en protestas por la muerte de Walter Wallace (27), joven afroamericano armado que retó a la policía de Filadelfia el lunes.

Las protestas en Nueva York coincidieron con similares en Filadelfia, donde Wallace murió al empuñar un cuchillo y dos policías abrieron fuego contra él 14 veces, en medio de una crisis de salud mental, según su familia.

En NYC, unos 200 manifestantes se reunieron en Fort Greene Park antes de serpentear por las calles, destrozar vehículos policiales, prender fuego a una bandera estadounidense y crear al menos un incendio de basura durante, según imágenes publicadas en las redes sociales por el periodista Issa Khari.

“¡Quema la comisaría, cada ciudad, cada pueblo!”, gritaba el grupo, principalmente vestido de negro, mientras marchaban cerca de Boerum Place y Livingston Street, en el centro de Brooklyn.

Cerca de las calles Willoughby y Jay, varios manifestantes arrojaron piedras y botellas a los agentes de policía, dijeron las fuentes. Otros en el grupo empuñaban trozos de madera.

Un hombre pintó con aerosol “RIP Walter” en la fachada de un edificio, una referencia al hombre por el que protestaban. Otros rompieron las ventanas de “Urban Outfitters” y “Bank of America” en Atlantic Avenue, en Cobble Hill.

Aproximadamente a las 10 p.m. los manifestantes fueron recibidos por policías antidisturbios en Atlantic Avenue, cerca de Boerum Place.

La policía ordenó a los manifestantes que se dispersaran o enfrentaran arrestos. Pero se generó un enfrentamiento que dejó cerca de 30 arrestos, reportó New York Post.

Los disturbios de anoche se produjeron mientras NYPD ya estaba en alerta máxima desde el 24 de octubre por posibles manifestaciones durante y después de las elecciones.

En mayo y junio, las protestas BLM (Black Lives Matter) por la muerte de George Floyd en custodia de la policía en Minnesota, generaron disturbios, saqueos y toque de queda en NYC, lo que a la larga causó recorte de fondos, reformas legales y un actual déficit de agentes en NYPD.

La tensión entre civiles y NYPD se repitió en agosto, cuando el también afroamericano Jacob Blake fue baleado en Wisconsin, mientras NYC vivía un auge en la violencia armada que aún se mantiene.

Police kettling group from Fort Greene Park now at the intersection of Boerum Pl and Brooklyn Bridge Blvd.

NYPD making multiple arrests, grabbing people even while they attempt to leave the scene. A woman cries out, “Where are you taking my husband?” pic.twitter.com/6C2l1QpMSf

— NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) October 28, 2020