Alerta en NYC: protestas por disparos a Jacob Blake en medio del auge en la violencia local

Un grupo de neoyorquinos se congregó en Union Square (NYC) ayer, manifestando ira y dolor por el tiroteo el domingo de Jacob Blake en Wisconsin.

“Siento como si fuera una bofetada en la cara, ¿verdad? Porque en realidad empiezas a sentir que habrá algún tipo de cambio y luego vuelve a ser lo mismo de siempre”, dijo el manifestante Dagob Ibe CBS2.

Sin incidentes, el evento “¡Justicia para Jacob Blake!” tuvo lugar desde las 4:30 p.m., convocado por “Peoples Power Assemblies”, un grupo que “se organiza para empoderar a los trabajadores y las personas oprimidas para que exijan empleos, educación y atención médica mientras luchan contra el terror policial racista, el sexismo, la opresión LGBTQ y los capacitadores”, citó Patch.com

En la víspera, el lunes cientos de personas se reunieron en Times Square y algunos marcharon por Washington Square, Foley Square y, finalmente, sobre el puente de Brooklyn.

Es inevitable recordar el caso de George Floyd, asesinado durante custodia policial en Minnesota en mayo, lo que derivó en protestas, saqueos y hasta toque de queda en ciudades como Nueva York. Y eventualmente, reformas al protocolo policial y los fondos.

Expertos citan ello como una de las causas del reporte en la violencia armada este verano, por lo que temen que el caso Blake pueda ser un detonante adicional, en medio de una supuesta contención de NYPD para evitar más tensiones con las minorías, que han representado el grueso de las víctimas y sospechosos en las balaceras.

