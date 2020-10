Julio César Chávez aprovecha el cumpleaños 60 de Maradona para pedirle perdón por el pasado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Diego Armando Maradona cumple 60 años de edad este viernes y otra leyenda del deporte, Julio César Chávez, aprovechó para pedirle perdón por lo que pensaba de él en el pasado, ya que, a pesar de que ahora son amigos, hubo una época en la que el futbolista le caía mal al boxeador.

El Gran Campeón Mexicano le reveló al programa Super Deportivo de Radio Villa Trinidad que conoció al futbolista en 2019 y desde entonces sabe que es una gran persona, pero que antes de eso tenía una idea equivocada de él.

“Sabes, Diego, con todo respeto, que antes me caías muy mal, me caías gordo como decimos aquí en México, por tu forma de ser, pero ahora que te conozco personalmente te pido disculpas, porque eres un gran hombre y ahora somos grandes amigos“, contó que le dijo el César del Boxeo.

También mencionó que debido a sus prejuicios rechazó una invitación para aparecer en el programa del astro “La Noche del 10”.

“Antes de conocerlo yo tenía una mala impresión de Diego, por eso le había dicho que no cuando me había invitado a su programa de televisión. Le dije que no me interesaba ir a su programa, porque me caía gordo y mal. Después cuando nos conocimos, me besó, nos abrazamos y me acuerdo que se largó a reír y nos hicimos muy buenos amigos. Yo le regalé algunas camisetas, unos de mis guantes y él me dio una de sus camisetas”, agregó.

Chávez en @SuperDeporRadio y el "no" a Diego: "Me invitó a su programa 'La Noche del 10' pero no acepté. Le dije que no me interesaba ir porque me caía mal" "Cuando nos conocimos le pedí disculpas y me llevé otra impresión de él" "Me caía mal su forma de ser, me caía gordo" pic.twitter.com/5uu1UkZ3KB — Santiago Sotto (@SantiSotto) September 10, 2020

Finalmente, reconoció el talento del futbolista y manifestó la admiración que siente por él.

“Le tengo una gran admiración y respeto. Es uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Diego dejó un gran recuerdo. La gente lo admira, lo aprecia y valora todo lo que hizo”, sentenció.