“Socialista” Ocasio Cortez luce atuendos de $14 mil dólares en portada “Vanity Fair” anti Trump

Alexandria Ocasio Cortez (AOC), quien aspira a ser reelecta como la congresista más joven del país por el Distrito 14 de NY (El Bronx y Queens), lució ropa valorada en más de $14 mil dólares en la última edición de la revista “Vanity Fair”, mientras ratificaba sus fuertes críticas al mandatario Donald Trump por no pagar impuestos.

The Daily Mail detalló los precios de todos los atuendos de Ocasio Cortez en la revista: trajes de Aliette con un valor estimado en $1 mil dólares; de la firma de la venezolana Carolina Herrera ($3,000); Christopher John Rogers ($2,500); y Wales Bonner ($815). Además, zapatos de Christian Louboutin ($695), y aretes Mateo de diamantes, oro y perlas flotantes ($1,450) y Bvlgari que cuestan aproximadamente $2 mil dólares.

La congresista de 31 años también lució pendientes Hirotaka y un collar Mejuri con un traje de Loewe. En total, su guardarropa llegó a $14,310 dólares.

Ocasio Cortez, quien en el pasado dijo que ha tenido problemas para pagar un apartamento en Washington DC, habló en esta entrevista sobre su imagen como congresista.

“Es legítimamente difícil ser una mujer de primera generación… y ser de clase trabajadora, tratar de navegar en un entorno profesional”, afirmó. “Me sigue tomando tanto tiempo intentar descubrir cómo lucir bien sin tener un gran armario de diseñador”.

The Daily Mail afirmó que Ocasio-Cortez recibió como regalo el traje de Loewe, pero su portavoz dijo que no le dieron nada, acotó New York Post.

El mes pasado, Ocasio Cortez sugirió que Joe Biden “probablemente” sería influenciado por la izquierda con suficiente presión del lado progresista del partido Demócrata si es elegido presidente.

Días después, advirtió a sus compañeros que deben prepararse para grandes desafíos. “Luego de que trabajemos para lograr la victoria en noviembre, necesito que se den cuenta de que no hay vuelta atrás para el brunch”, dijo Ocasio Cortez con ironía en un video de Instagram, al comentar la muerte de la jueza liberal de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg.

El año pasado, su madre, Blanca Ocasio-Cortez dijo que se vio obligada a mudarse a Florida porque los impuestos a la propiedad son muy altos en la ciudad que su hija representa en el Congreso.

“Somos clase trabajadora. Nosotros luchamos. Sabemos lo que significa luchar”, agregó la señora de origen puertorriqueño, quien además ha comentado que su hija nacida en El Bronx sueña con ser presidente de EE.UU.