Arrestan a trasgénero hispana por robo y pasajero baleado en el Metro de Nueva York: estaba en libertad condicional

Rona Sugar Love, trasgénero boricua que pasó 25 años en prisión por dos homicidios que cometió en la década de 1990, fue arrestada como sospechosa de cometer un robo y balear a un pasajero en el Metro de Nueva York.

Love, de 59 años, estaba en libertad condicional y ayer volvió a ser arrestada y acusada de intento de asesinato en un tiroteo del 18 de octubre dentro de la estación 1/2/3 en 14th Street, Greenwich Village, informó en Twitter el comisionado de NYPD, Dermot Shea.

Ese días, en medio de una discusión en la plataforma, supuestamente sacó un arma y disparó varias veces, rozando a la víctima de 24 años en el cuello y la espalda, según Pix11. El herido pudo caminar por sí mismo hasta el cercano Lenox Health Center antes de ser trasladado al Hospital Bellevue, donde luego fue dado de alta.

La policía agregó que Love también será acusada por un reciente robo a punta de pistola en una tienda en Ridgewood, Queens.

También tiene un caso pendiente por cargos de agresión, luego de supuestamente golpear en la cabeza a una mujer con una escoba durante una disputa doméstica el 15 de julio en Bushwick (Brooklyn), según la policía. Esa vez fue liberada sin fianza y se emitió una orden de protección temporal, según muestran los registros públicos.

Tras salir de la cárcel en abril de 2019, Love dijo al “NYC Trans Oral History Project” que mientras estaba tras las rejas fue abusada sexual y físicamente repetidamente por otros reclusos y oficiales penitenciarios y trató varias veces de suicidarse. Y que también experimentó “abusos físicos, emocionales, sexuales y mentales” en su infancia en Puerto Rico, informó New York Post.

Last week, a man was shot multiple times after a dispute in a Manhattan subway station.

Today, Rona Love (lifetime parolee for murder) has been arrested & charged w/ attempted murder for the shooting & will also be charged in a recent Queens robbery.

