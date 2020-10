Buscan a pareja sospechosa de balear a joven en el Metro de Nueva York

La policía de Nueva York publicó fotos de un hombre y una mujer solicitados como sospechosos de disparar a un joven de 24 años dentro de una estación del Metro en Chelsea (NYC).

El 18 de octubre el joven estaba orinando en la plataforma en dirección norte de la estación 1/2/3 en 14th Street y 7th Avenue, cuando comenzó una disputa verbal con la pareja, dijeron las autoridades.

El hombre no identificado sacó un arma y disparó varias veces, rozando a la víctima en el cuello y la espalda, según Pix11.

La pareja huyó y el herido pudo caminar por sí mismo hasta el cercano Lenox Health Center antes de ser trasladado al Hospital Bellevue.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

New photos: Man and woman wanted by NYPD after man shot on Manhattan subway platform

— PIX11 News (@PIX11News) October 27, 2020