Quemaron vivo a indigente en calle de Nueva York

Patrick Winkler murió a consecuencia de las heridas que sufrió luego de que le prendieran fuego en medio de la calle en East Flatbush, Brooklyn (NYC).

Winkler, un hombre sin hogar de 46 años, fue quemado vivo la noche del 16 de septiembre en la intersección de Schenectady Avenue y Rutland Road. Fue trasladado de urgencia al New York Presbyterian / Weill Cornell Medical Center, donde falleció 33 días después, el 19 de octubre, informó ayer NYPD.

Según la policía, Winkler tuvo una discusión con otro hombre, que usó un acelerador líquido para prenderle fuego. Los agentes NYPD asignados a la iniciativa de reducción de disparos que patrullaban la zona vieron al indigente en llamas y agarraron un extintor para apagarlas.

La víctima vivía en un refugio para personas sin hogar a la vuelta de la esquina de donde fue atacado. No se han hecho arrestos y la policía no ha revelado detalles del sospechoso, informó CBS2.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

