Simona Halep, la tenista número 2 del mundo dio positivo a COVID-19

La tenista rumana Simona Halep, clasificada como la número 2 del mundo según el ranking de la WTA, anunció este sábado a través de su cuenta oficial de Twitter que es portadora de COVID-19.

“Hola a todos, les quería informar que he dado positivo al COVID-19“, publicó Halep, de 29 años.

La jugadora también mencionó que no ha presentado muchos síntomas y que ya se encuentra en confinamiento, tal y como indica el protocolo en estos casos.

“Me aíslo en casa y me recupero bien de mis ligeros síntomas“, agregó.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good… we will get through this together 🤗💪

