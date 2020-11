La mentira de Trump sobre los “negros súper depredadores” y lo que dijo sobre los latinos y el crimen

El presidente Donald Trump afirmó que el exvicepresidente Joe Biden llamó a los jóvenes negros “súper depredadores”.

“Joe Biden llamó a los jóvenes negros SÚPER DEPREDADORES. A ellos NUNCA les gustará él o votarán por él. Ellos van a votar por TRUMP”, escribió el mandatario.

Incluso la campaña del republicano difunde un video con la supuesta afirmación, sacando de contexto distintos discursos de Biden cuando estuvo en el Congreso.

Joe Biden called Black Youth SUPER PREDATORS. They will NEVER like him, or vote for him. They are voting for “TRUMP”.

