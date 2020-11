Los gestores del ropero de las celebridades

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Antonio Esteban estudió para ser maquillista. Hijo de mexicanos, de la zona de Jalisco, pero nacido en California, Esteban conoció mientras se formaba en este oficio a Inessa Shak, quien con el tiempo se ha convertido en su socia en Style PR, una de las empresas dedicadas a las relaciones públicas en el mundo de la moda en Los Ángeles que representa a diseñadores y viste a celebridades.

Esteban conoce como pocos lo que Jennifer López, Beyoncé, Kylie Jenner, Thalia o Sofía Vergara quieren usar cuando pisan una alfombra roja, graban un video o tienen una conferencia de Zoom en estos tiempos de la COVID.

Crear su empresa no era lo que tenía en la cabeza Esteban cuando se graduó, pero cuando empezó a trabajar hace poco más de una década vio que en las sesiones de fotos apenas tenía control sobre el trabajo. “Primero decidía el fotógrafo, luego el director creativo, luego el estilista y por último el peluquero y el maquillista”, explica, “ahora ha cambiado, pero entonces era así”. Esa falta de control sobre su trabajo le dejó insatisfechO.

Pero un día la oportunidad llamó a su puerta. Un estilista canceló su participación en una sesión de fotos y antes de cancelarla Esteban se ofreció para reemplazarle. “Tenía amigos diseñadores y les pedí que me prestaran ropa, lo hicieron”, recuerda que el fotógrafo trabajaba con él y buscaba su opinión y eso le gustó. Ese día decidió que iba a dar el salto al estilismo.

Trabajó durante dos años, pero reconoce que no estaba acostumbrado a que no hubiera trabajo fijo a que unos días estuviera muy ocupado y otros no. Entonces conectó con Shak, que era maquilladora, y decidieron abrir una empresa de estilismo y relaciones públicas. “Con una oficina, haciendo las cosas que disfrutaban hacer, yo el estilismo, ella maquillista, conocíamos a mucha gente y abrimos sin experiencia”.

Al describir su negocio Esteban dice que sus clientes son los diseñadores. Ellos contratan a su empresa para que se relacione con los estilistas de las estrellas y estas lleven sus ropas, es una de las formas de publicidad más efectiva. “Mi segundo cliente es el estilista, yo puedo llamar al estilista de Kylie Jenner y decirle que tengo el vestido o los zapatos perfectos para ella, con sus medidas, con el color que le va”, describe.

Esteban explica que en materia de relaciones públicas lo que hacen es dar a conocer al diseñador una vez que una celebridad lleva sus ropas. Muchos de los creadores con los que trabaja son de Oriente Medio, muy conocidos en esa zona pero, no tanto en EEUU.

Esta parte del negocio, Esteban cuenta entre risas, que les llegó un poco de sorpresa cuando tuvieron el primer gran momento de la firma al poco de echarla a rodar.

“Abrimos en noviembre y en enero Sofía Vergara, que entonces estrenaba su show y era su primer Golden Globe eligió un vestido nuestro”, cuenta. Esteban dice que no supo realmente hasta una hora antes qué llevaría y cuando la vio en la alfombra roja le preguntaron “¿mandaste el press release?”. “y yo dije, ¿qué es eso?”. “No sabíamos mucho de eso”, admite después de decir que inmediatamente lo remediaron contratando a un especialista.

La medida de lo importante que son las relaciones personales en su negocio lo da la historia de cómo llegó a representar a su primer diseñador. “Estaba viendo el show de Tyra Banks, The Next Top Model y cada uno tenían un diseñador invitado. Había uno filipino radicado en Dubai que me encantó. Se llama Michael Cinco y le mandé un mensaje por Facebook diciendo que me encantaba y que me gustaría trabajar con él en el futuro”.

Cuando al cabo de un año decidió abrir, al ser muy nuevo y no tener referencias no conseguía atraer clientes pero decidió mandar un mensaje a Cinco reconociendo que no tenía experiencia ni nada que enseñarle pero que quería empezar. “Me dijo ¿Dónde te mando los vestidos?”, recuerda.

Y así fue como empezó con los 10 vestidos que le mandó. Uno de ellos fue el que usó Sofía Vergara y el negocio empezó a rodar.

Este diseñador, en cuya obra prima el uso del cristal, llegó en el momento en el que Lady Gaga marcaba el estilo con sus apariciones algo heterodoxas. Las estrellas querían ese tipo de ropa y la firma de Esteban y Shak se especializó en ese nicho de mercado contactando con otros diseñadores de Oriente Medio. “Me di a conocer con ese ángulo”.

Con el tiempo ya conoce los estilos de las estrellas más cotizadas. Dice que no pide nada a nadie pero que todo el mundo sabe que está a su disposición 24 horas al día si le necesitan. Cuando una estrella no encuentra un vestido a última hora que se quiera poner, se le ha perdido la maleta en un viaje o por la razón que sea, él tiene una solución. “Este servicio es algo que cuenta”.

A los diseñadores, que le contactan por que conocen lo que hace por Instagram en muchas ocasiones les dice cómo tienen que trabajar para hacer vestidos que Beyoncé o Jennifer López quieran llevar, por ejemplo. Cuestiones de tallas, colores, telas. Esteban ya sabe lo que quieren ponerse, entiende su armario. Algunos no hacen tallas mayores de la dos y Esteban dice que así pierden negocios. “Las estrellas cambian de talla constantemente”, afirma.

La COVID-19 le ha cambiado en cierto sentido el negocio. No hay festivales, ni temporada de premios y las cosas han cambiado mucho en la moda.

Eso es algo con lo que cuenta. Dice que se tiene que adaptar a una moda que cada cinco años como máximo cambia, pero en esta ocasión lo que ha habido es un cambio debido a la enfermedad. Su firma en la que han trabajado 15 personas se ha reducido a seis. En los últimos meses están empezando a tomar velocidad de nuevo por que se graban videos, las estrellas quieren lucir bien en las llamadas de zoom o los platós de televisión y de vez en cuando hay ceremonias de premios.

En cinco años se ve ampliando su negocio a estilistas y maquillistas aunque de momento está centrado en gestionar su empresa en la era de la COVID y seguir de cerca tendencias sociales. “Las estrellas, algunas quieren seguir con el glam”.

