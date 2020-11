Latinos del Upper West Side de Manhattan promueven ser “buenos vecinos” y salir a votar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Imágenes de la Virgen de Guadalupe, Mafalda, José Gregorio Hernández, el Papa Francisco y hasta Ricky Martin, brillan por estos días en algunas calles y restaurantes del Upper West Side, de Manhattan. Llenos de colorido, y como testimonio de la presencia latina que ha sobrevivido al desplazamiento de los más pobres en esa parte de Nueva York, los carteles “hablan” en español y hacen una invitación urgente a salir a votar este 3 de noviembre. El reto es no quedarse en casa sin ejercer el derecho al voto, dicen.

Así lo aseguran vecinos, artistas y líderes comunitarios de la zona, quienes sin color político, coinciden en que debido a la evidente estigmatización y los ataques que la comunidad inmigrante ha recibido como dardos desde Washington en los últimos cuatro años, estos comicios son definitivos para que los hispanos hagan sentir su poder.

“La única manera de deshacernos de un gran mal, es votando para sacar a una amenaza contra la humanidad que en este momento es la persona que está en control, y esto, como el uso obligatorio de las máscaras, no es una decisión política, sino una decisión humana“, asegura Bernardo Palombo, director del Taller Latinoamericano, (quien vive en el Upper West Side) a título personal.

“Tenemos una pandemia y tenemos una pesadilla al mismo tiempo. Se van a ir juntas de alguna forma, por eso es importante votar y también entender que la nueva realidad no la van a armar los políticos, sino que va a ser una recreación de los artistas, de los jóvenes, de las mentes innovadoras y de las comunidades”, comentó el argentino, luciendo un tapabocas de colores y explicando el motivo de la campaña “Familia USA tu voto”.

La importancia de votar como familia

“Esta pandemia ha polarizado todo, para lo bueno y para lo malo, y como comunidad latina culturalmente nos caracterizamos por ser capaces de poner por encima de todo a la familia y a las amistades, de ahí la importancia de votar como familia, de usar el voto. Eso sobrepasa la ideología, en una variedad de expresiones, donde mostramos que personajes como Mafalda, el Papa Francisco, los Orisha, la Guadalupana y Ricky Martin son la expansión de lo que se llama latino y no aquello que muchas personas anglo creen, que un latino solo es el que baila ‘Despacito'”.

Las elecciones de este año coinciden con el aniversario número 10 del programa “Buenos vecinos”, donde a pesar de las limitantes de la pandemia del COVID-19, residentes del Upper West Side de Manhattan, en asocio con la organización Columbus Amsterdam BID y la artista Jennifer Pliego, han querido salir a las calles a mostrar que el arte también une, cura y motiva a la acción política.

“Este año es especialmente importante para los hispanos de Nueva York salir a votar, y queremos asegurarnos que todos estén votando, porque muchos de nosotros no le damos la importancia real que tiene el voto y pensamos que es algo opcional, que mi voto no importa mucho, pero con estas elecciones particularmente, no podemos arriesgar nada. Tenemos que salir a votar, porque es un punto en la historia, donde el voto sí que va a importar“, asegura Michael González, hijo de padres mexicanos, nacido en el Upper West Side y mánager de proyectos de la organización Columbus Amsterdam BID.

“Trump dijo que esta era su ciudad, pero esta no es la ciudad de él; esta es la ciudad de las comunidades, de nosotros, de las personas que la hacen mejor de lo que ya es y sabemos que va a seguir siendo el hogar no solo de latinos, sino de comunidades integradas, donde nos respetamos y trabajamos juntos”, agregó el joven de 22 años.

“Buenos vecinos” del Upper West Side

Y mostrando una exposición de fotos de rostros de habitantes de esa parte de Nueva York, Jennifer Pliego, del programa “Buenos vecinos”, ha querido montar su “galería” exterior entre las calles 108 y 109 con Avenida Amsterdam, para sumarse al plan de su comunidad de dar alivio y crear conciencia.

“Estas caras son las personas que hacen de esto una comunidad. Eso es lo que somos. Nuestra visión es crear un ambiente seguro que celebre la diversidad de este lugar, algo que está en total oposición a la Administración Trump, porque cada cosa que hace, muestra siempre su incapacidad para abrazar la diversidad de este país, de este barrio”, dijo la artista. “Cada día está destruyendo estos conceptos y tenemos que manifestarnos para recuperar la dignidad que nos ha querido quitar y la salud mental, que es la misma salud interna (…) No soy política, soy artista, pero sé que este lugar, estos rostros, estas cuadras, que son como un pueblo, se van a seguir manteniendo, porque es un momento en el que debemos luchar juntos y estar más conectados”.

Como parte de las actividades artísticas y comunitarias, y como el último mensaje de liberación a horas de las elecciones, según dicen los activistas, este domingo, montaron un mural movible, donde los vecinos podían manifestarse a través de mensajes. “Era un mural, no un muro”, advirtieron.

Julio Montero, quien dice haber crecido en el Upper West Side desde que llegó de Puerto Rico, y quien asegura haber tocado fondo hace más de 15 años, se sumó al mensaje de votar como comunidad en las elecciones y dijo que esta vez es un asunto de “honor”, de respeto al “significado más básico de lo que es ser humanos“.

“Yo no creo en Dios, yo no creo en nada, pero creo en la fuerza de la familia y de los vecinos, de las buenas personas, y en que es hora de sacar a Trump del poder, por cuestión de salud mental y emocional para todos. Votar esta vez es una cuestión de vida, de respeto”, dijo el boricua. “No había leído bien el mensaje del cartelito ese, pero me representa ¡Vamos a hacerlo!: ‘Familia USA tu voto… bótalo’… y lo vamos a botar, ya tú verás”.