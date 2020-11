Lo estudió a detalle: El brutal “uppercut” con el que Gervonta Davis noqueó a Leo Santa Cruz no fue casualidad

El nuevo bicampeón, Gervonta Davis, quien defendió su cinturón de peso ligero de la AMB contra Leo Santa Cruz y le arrebató el de peso superpluma AMB al mexicano, terminó la pelea con un terrible gancho que mandó a dormir por unos minutos a su rival.

En la conferencia de prensa posterior a la función, el estadounidense habló del golpe definitivo y comentó que no era lo que pensaba hacer, pero que de acuerdo a como se dio la pelea, notó que tenía una buena oportunidad si lo ejecutaba.

“El uppercut no era la clave con la que venía a la pelea, pero me adapté a lo que traía“, explicó el púgil que estudió a su contrincante muy bien en los primeros rounds.

“Sabía que era más alto, se agachaba y avanzaba. Una vez que se movió hacia adelante, traté de golpearlo y acorralarlo. No había ningún lugar a donde pudiera haber ido en ese nocaut porque lo metí en la esquina“, agregó “Tank”.

Cabe mencionar que Davis en todo momento mostró respeto a su rival, más incluso que antes de la pelea, y terminó reconociendo al mexicano como un boxeador de gran valentía y talento.

“Es un guerrero duro, un luchador mexicano fuerte. Quiero mantener ambos cinturones. Sea cual sea la decisión que tomemos mi equipo y yo. No voy a esquivar a nadie. Soy una estrella de pago por evento. Todo el mundo sabe que soy el número uno y lo demostré esta noche”, mencionó.

Poco después, en redes sociales, le contestó una publicación a santa Cruz y le mandó un mensaje reiterándole su respeto.

“Me alegra que estés bien y que tu papá esté bien. Gracias por la oportunidad de compartir el ring con un guerrero. Siempre estaré agradecido”, explicó.

I’m glad you ok and your dad ok. Thank you for the opportunity to share the ring with a warrior. I’m forever grateful 🙏🏻 https://t.co/H12Xj8goLS

— Gervonta Davis (@Gervontaa) November 1, 2020