Cory Booker es reelecto senador de Nueva Jersey

El senador Cory Booker ganó la reelección para un segundo mandato de seis años para representar al estado de Nueva Jersey.

Booker fue aspirante a la candidatura presidencial del Partido Demócrata y es el primer negro electo al Senado de Nueva Jersey.

El demócrata derrotó al republicano Rik Mehta, adelantó Associated Press.

