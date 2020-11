Tiendas en todo el país resguardan sus aparadores en caso de manifestaciones violentas

Los aparadores de las tiendas que se ubican en las zonas comerciales de la mayoría de las ciudades en Estados Unidos han sido cubiertos con madera y láminas para resguardarlas de posibles actos de violencia durante las elecciones presidenciales de este martes.

Se trata de una de las primeras ocasiones que los negocios toman medidas preventivas a nivel nacional a pesar que las autoridades han prometido un aumento en las medidas de seguridad, después de las manifestaciones registradas en el mes de mayo.

Las vitrinas se han convertido en murallas de madera ofreciendo una nueva postal de las zonas comerciales de ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Washington D.C. entre otras.

Durante las manifestaciones del verano los dueños de los negocios sufrieron robos cuando los saqueadores se aprovecharon de la ola de disturbios en todo el país tras la muerte de George Floyd por la policía de Minneapolis.

En la ciudad de Washington los aparadores han permanecido resguardados durante meses después de las manifestaciones del Black Lives Matter en donde monumentos y paredes han sido intervenidos con graffitis. Las autoridades del Distrito de Columbia informaron que hasta la semana pasada no tenían amenazas de violencia.

A lot of boarding up in Washington, DC ahead of the election pic.twitter.com/tWyrq8EnQu

— Larry Madowo (@LarryMadowo) November 1, 2020