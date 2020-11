Estas son algunas compañías que ofrecen comida gratis y ofertas durante el día de las elecciones en Estados Unidos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este martes varias compañías están ofreciendo comida gratis en Estados Unidos durante la jornada electoral.

Krispy Kreme está regalando donas, mientras que McDonald’s ofrece un postre en la compra de un café y Chili’s tiene un descuento en uno de sus famosos cócteles y la oportunidad de ganar un premio especial en su concurso “presidente por un año”.

Sin embargo, pocas son las cadenas de comida rápida que están ofreciendo a sus trabajadores tiempo libre para ir a votar, muchas están ofreciendo comida gratis a sus clientes.

Aquí te dejamos algunas recomendaciones donde podrás obtener comida gratis y ofertas durante esta jornada electoral:

McDonald’s está regalando un Apple Fritter, Blueberry Muffin y un Cinnamon Roll en la compra de un café a partir de este martes. Esta oferta durará hasta el 9 de noviembre.

McAlister’s Deli está ofreciendo un sándwich gratis en la compra de uno celebrando también el Día Nacional del Sándwich. Si quieres participar debes inscribirte en el programa de recompensas de la cadena.

#NationalSandwichDay is TOMORROW! Join McAlister’s Rewards TODAY to celebrate with our special BOGO deal, plus a free tea and other rewards all year long! ➡️ https://t.co/fiZFptG4gn pic.twitter.com/gYRDvv07tC — McAlister's Deli (@McAlistersDeli) November 2, 2020

Por su parte Krispy Kreme ofrece donas gratis a sus los clientes que visitan las sucursales este martes. La cadena también está distribuyendo calcomanías promocionando el derecho al voto.

Boston Market está ofreciendo un sandwich gratis a partir de las 9 p.m. hasta el cierre sin que realices una compra adicional ya que este martes también se conmemora el Día Nacional del Sandwich.

We'll keep you fed for the late night ahead. Free Late Night Slider after 9pm. Offer only available in restaurant. One coupon per person. Offer valid November 3rd only. Coupon: https://t.co/kONrP0bhLT pic.twitter.com/A126fTXij7 — Boston Market (@bostonmarket) November 3, 2020

Chili’s ofrece una calcomanía conmemorativa de este día de elecciones y por $5 dólares su bebida Presidente Margarita, la promoción termina este martes. Todos los clientes pueden subir una fotografía en redes sociales y usar el hashtag #PresidenteForPrez para tener la oportunidad de ser “presidente por un año” y ganar una máquina de margaritas, un juego de cinco vasos, agitadores, una camiseta, calcomanías y dos vales por $50 dólares de regalo del restaurante.

Red, white & LIME! Only 2 more days to come on in OR order curbside and get a $5 Presidente and a special “I Voted” sticker. Share on social with #PresidenteforPrez for a chance to win a prize fit for a Presidente! Check out all details here: https://t.co/8MPkaia1uF pic.twitter.com/wPVrh2cw4F — Chili's Grill & Bar (@Chilis) November 2, 2020

