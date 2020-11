Biden ratificó feudo Demócrata en Nueva York; pero Trump ganó en Staten Island y 50 de 62 condados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

De los 62 condados que conforman Nueva York, Joe Biden ganó en los más poblados: Nueva York (Manhattan), Queens, Kings (Brooklyn), El Bronx, Albany (capital), Westchester, Columbia, Ulster, Schenectady, Onondaga (Syracuse), Monroe (Rochester) y Tompkins.

Geográficamente, el mandatario Donald Trump se quedó con la mayoría (50) de los 62 condados, incluyendo Richmond (Staten Island), Nassau y Suffolk (Long Island), pero al sumar todos esos votantes se ubicó lejos de Biden.

Según las proyecciones, con 84% de los votos contados a las 2.30 a.m. del miércoles, Biden se impuso a nivel estatal con 58.2% de los votos, frente a 40.5% de Trump. En Manhattan, el ex vicepresidente arrasó con 84.5%, muy por encima del 14.5% de Trump, quien estaba apoyado por el principal sindicato de NYPD, la Asociación Benevolente (PBA).

En El Bronx, 82.5% vs 16.9%; en Brooklyn 74.1% vs 25.2%; en Queens, condado natal de Trump, Biden le ganó 81.3% vs 18.3%.

Richmond (Staten Island), Nassau y Suffolk (Long Island) fueron los únicos condados de gran población donde Trump venció a Biden en Nueva York: en el primero, a Trump se le proyecta 62.1% sobre 37.8% del candidato Demócrata; en el segundo, 50.1% vs 48.9%; y en el tercero 55.7% vs 43.1%, según New York Post.

En el Distrito 11 de NY, que cubre todo Staten Island y partes de Brooklyn, con el 97.89% de los votos contados la retadora Nicole Malliotakis (R), ex candidata a la alcaldía de NYC y actual asambleísta estatal, lideraba cómodamente sobre el congresista (D) Max Rose: 136,382 (57.6%) contra 99,224 (42.3%), según la Junta Electoral (BOE) de la ciudad. La republicana se declaró victoriosa, pero hasta anoche Rose no la había reconocido, informó SILive.com