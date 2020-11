Juez abusó sexualmente de niño de 12 años; veía pornografía en su tribunal en Pensilvania

Nada más y nada menos que un juez ha sido acusado de agredir sexualmente a un niño de 12 años en su casa y puede haber victimizado a otros menores de edad, según las autoridades.

Michael Schechterly, juez de distrito del condado Perry en Newport (Pensilvania) desde 2011, fue acusado el lunes de contacto ilegal con niños y otros cargos luego de una investigación de la policía estatal que descubrió que agredió sexualmente al menor en su casa en 2012, dijo el fiscal general del estado, Josh Shapiro.

Un testigo también dijo a los investigadores que Schechterly (58) se tocó a sí mismo de manera inapropiada en presencia del niño en otra ocasión, dijeron las autoridades.

“Graves acusaciones muestran que este juez violó la confianza que los ciudadanos del condado Perry depositaron en él al abusar sexualmente de un niño”, dijo el fiscal Shapiro en un comunicado. “Puede haber otras víctimas”, alertó.

Se inició una investigación sobre Schechterly luego de que los residentes expresaron su preocupación por su contacto con los niños a través de un programa en su iglesia llamado “Royal Rangers”, en el que se desempeñó como “Comandante Mike”, dijo Shapiro.

Testigos dijeron a la policía estatal que Schechterly llevaba regularmente a niños a su tribunal de distrito y a su casa, dijeron las autoridades.

Durante una entrevista con los investigadores, Schecherly también habló sobre su “adicción a la pornografía” y su hábito de masturbarse varias veces al día, incluso en la oficina de su tribunal de distrito, muestra una declaración jurada de causa probable.

“Cuando [se le preguntó] sobre las manchas en las superficies en el tribunal de distrito, indicó que esas manchas probablemente serían su semen”, dice la declaración jurada. “En el curso de esta conversación, Schechterly admitió que cuando era adolescente se sentía atraído sexualmente por los chicos”.

Schechterly también fue acusado de corrupción de menores y agresión indecente. Permaneció bajo custodia el martes en la prisión del condado Cumberland después de que se le negara la libertad bajo fianza. Debe regresar a la corte para una audiencia preliminar el 23 de noviembre, informó New York Post.

Shapiro ahora está pidiendo a cualquier persona que tenga información adicional sobre Schechterly que llame a la Policía Estatal de Pensilvania al (717) 881-6937.

