Vuelve a casa: Alex Cora fue recontratado por los Red Sox tras cumplir su castigo por robo de señales con los Astros

Ya es oficial: Alex Cora llegó a un acuerdo para volver a trabajar con los Boston Red Sox, equipo con el que ganó la Serie Mundial en el 2018.

Luego de aceptar su culpa en el caso de robo de señas del 2017 con los Houston Astros y ser suspendido toda la temporada 2020, el boricua tomará las riendas del equipo de Boston nuevamente, así lo informó el equipo a través de un video en redes sociales.

“Los Red Sox anuncian que Alex Cora ha sido contratado como manager del equipo”, explican en un tuit que está acompañado de un video en el que se aprecia el rostro del manager, el trofeo que ganó hace dos años y se lee: “Bienvenido de vuelta, Alex Cora. Manager”.

The #RedSox today announced that Alex Cora has been hired as the team’s manager. pic.twitter.com/dsE7J4lqfi

— Red Sox (@RedSox) November 6, 2020