Joe Biden se dirigirá a la nación a las 8 p.m. ET

La campaña del presidente electo Joe Biden anunció que este se dirigirá al pueblo de Estados Unidos a las 8 p.m. ET, 5 p.m. PT el sábado.

Se espera que Joe Biden, junto a su esposa Jill y Kamala Harris, acompañada por su esposo Douglas Emhoff, se presenten en un escenario al aire libre adornado con banderas cerca del Chase Center en Riverfront, una instalación para eventos en Wilmington, Delaware.

El discurso de Joe Biden se trasmitirá en línea en su canal de YouTube.

Varias cadenas de televisión trasmitirán también el discurso del presidente electo.

En una declaración escrita el sábado, Biden pidió que la nación se una, un sentimiento que probablemente expresará también en sus comentarios el sábado por la noche. “Es hora de que Estados Unidos se una”, dijo. “Y se cure”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020