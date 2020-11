Murió Alex Trebek, el legendario presentador de “Jeopardy!”

Alex Trebek, el legendario conductor del programa de televisión “Jeopardy!”, murió la mañana de este domingo en su casa y rodeado de sus familiares.

Así lo informaron los representantes de “Jeopardy!” en un comunicado público.

“Con tristeza compartimos que Alex Trebek murió pacíficamente esta mañana rodeado de familiares y amigos”.

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM

— Jeopardy! (@Jeopardy) November 8, 2020