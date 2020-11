VIDEO: De escorpión, Valentino Lazaro firmó uno de los goles más increíbles del año

Este fin de semana mucha gente alrededor del mundo se quitó el sombrero por el tremendo golazo que marcó el austriaco Valentino Lazaro en el encuentro en el que, su equipo, el Borussia Mönchengladbach cayó 4-3 contra el Bayer Leverkusen.

En la recta final del encuentro, cuando el M’Gladbach se volcó al ataque en busca de un gol que lo acercara al empate, llegó el pincelazo del mediocampista, en el que usó como recurso un remate “de escorpión” que mandó el balón al ángulo de la meta y le dio la vuelta al orbe, empezando por la propia liga alemana.

“El mejor gol de consolación que jamás verás”, publicó la propia Bundesliga, haciendo referencia a que el conjunto no logró el empate, pero dejó la tremenda maniobra para la posteridad.

The best consolation goal you'll ever see 🦂💥 #B04BMG @valentinolazaro pic.twitter.com/LrnnC4dP2C

Aunque no sólo la liga destacó el tanto, también el rival lo reconoció, algo poco común: “Gol demente del Gladbach en los segundos finales del partido”, escribieron.

90‘ + 4‘ Insane goal from Gladbach in the final seconds of the match 🤯#B04BMG | 4-3 l #Bundesliga

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 8, 2020