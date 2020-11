VIDEO: Insólita pelea de box termina en batalla campal sobre el ring

La pasión se desbordó este fin de semana en una función de boxeo en Malawi, donde Salimu Chazama le estaba dando una golpiza a Alexander Likande, tanto así que en la esquina de la víctima no toleraron el castigo y entraron a intercambiar golpes, provocando una riña campal sobre el cuadrilátero.

El final inesperado llegó cuando Chazama llevó contra las cuerdas a su rival y, a golpes, lo sacó del ring. Likande volvió un tanto desorientado, pero sólo para recibir más castigo, hasta que en su esquina se molestaron y uno de los asistentes ingresó agresivamente y de forma insólita.

De inmediato el miembro de la esquina aventó a Chazama en un intento por detener la pelea, pero el pugilista reaccionó tirándole golpes, lo que provocó que varios acompañantes de ambos peleadores y algunos aficionados entraran al ring para intercambiar golpes a puño limpio.

ICYMI – More video – Mayhem in Malawi! Salimu Chazama (14-5-1, 7 KO's) w/the TKO-6 victory over Alexander Likande (3-6-1) in their lightweight bout Sunday in Malawi. Likande's corner jumps in, grabbing a hold of Chazama & as Chazama reacts, a riot ensues!

📽️Malawi Boxing News pic.twitter.com/b2aZs7wo7Z

— Tim – Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) November 7, 2020