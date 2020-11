Reportan una violación dentro de hospital infantil en Nueva York; trabajador arrestado

Trevor Nelson, trabajador del Cohen Children’s Medical Center en Queens (NYC), supuestamente violó a la madre de un paciente dentro del hospital, informó la policía ayer.

Nelson, de 37 años y residente de Hempstead (Long Island), supuestamente agredió a la mujer de 22 años la tarde del pasado 6 de noviembre. La policía lo arrestó por cargos de violación y abuso sexual.

El trabajador fue suspendido en espera de una mayor investigación.“Al enterarse de este incidente, Cohen Children’s Medical Center tomó medidas inmediatas y está cooperando con la policía local”, dijo un portavoz del hospital.

Según la joven madre, Nelson entró a su habitación sin permiso y luego al baño, donde la empujó contra la pared y la violó.

El esposo de la víctima dijo a News12 que su hijo, que tiene 2 años y padece cáncer, ha estado en el hospital durante más de un mes y han tratado de que lo transfieran al Hospital St. Jude, en Manhattan.

BREAKING NEWS: Police say a hospital worker has been arrested in the rape of a mother who was tending to her child, who has cancer, at Cohen Children’s Medical Center.https://t.co/KsKYV9MjPZ

