Semidesnuda y en su cama, jueza “hot” de Colombia dice que no investigan su ropa interior porque no usa

Vivian Polanía Franco, la llamada “jueza fitness” de Colombia, volvió a echar leña al fuego al posar semidesnuda para una de sus fotos en Instagram en la que incluyó una descripción que indica que la Rama Judicial no le investigó la ropa interior porque no utiliza.

La magistrada de Cúcuta enfrenta sanciones disciplinarias precisamente por sus explícitas fotos en la red ya que, alegadamente, compromete la digna administración de la Justicia.

“No me esculcaron mi ropa interior porque no uso! Jajjaja #sexy #bunny #juez #fit #fitness #quéoso jajjja”, manifestó Polanía Franco en el comentario a la foto compartida esta semana en la que parece sentada en su cama, desnuda y con una chaqueta de cuero abierta.

La jueza ha retado la “ley” por las pasadas semanas sin ponerle demasiada atención a los señalamientos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura en Santander donde litiga.

“Ellos están que revisan mis redes sociales por todos lados, los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura de acá de Cúcuta y de Arauca, y enviaron requerimientos a Facebook pidiendo información sobre cuántos ‘like’ tengo, dónde estoy ubicada y cuántas fotos público. Soy la más perseguida. Como si yo fuera de una organización delincuencial”, indicó previamente Polanía en entrevista con el medio Semana.

Según la colombiana la polémica inició tras dos entrevistas que concedió a La Opinión de Cúcuta y Q’Hubo para reportajes que incluyeron algunas de sus fotos de Instagram. “Jurídicamente me están investigando por el Diario La Opinión y Q’hubo que publicaron mis fotos de Instagram y sacaron un reportaje muy bonito, hablando cosas hermosas de Cúcuta, hablando de fitness. Para ellos esas fotos en vestido de baño; o sea, yo soy la única mujer que no tengo derecho a ponerme vestido de baño, porque mejor dicho, va en contra de la dignidad de administración de justicia“, planteó la jueza.

“Creo que fue una situación que tenía que explotar. El karma; mientras yo estuve en el Palacio de Justicia, me conocen, soy una persona que hablo de frente, no invento chismes, no hablo mal de la gente…A mí me toca ser una mujer fuerte porque muchas personas creen que porque soy una mujer joven y ellos son de más edad y porque tienen corbata, creen que pueden aprovecharse y pasar por encima de uno”, añadió la entrevistada que ha insistido en que no piensa dejar de ejercer su libre personalidad.

“Respecto a mi ropa y a mi forma de vestir, es el libre desarrollo de la personalidad. Estoy absolutamente en desacuerdo. No todos los jueces, funcionarios, empleados, personas, son iguales”, dijo la adicta al Crossfit en otra entrevista con la cadena CNN.

Al momento, no hay detalles sobre el resultado de la pesquisa administrativa contra Polanía Franco.