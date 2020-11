Tormenta Eta no da tregua en North Carolina: puente colapsa a pies de reportera y ya suman 7 los muertos

Un puente en North Carolina cedió a las inundaciones provocadas por la tormenta Eta justo cuando un equipo de la cadena Fox transmitía las incidencias en vivo.

“Ok, esto es terriblemente espantoso”, grita la reportera Amber Roberts al tiempo que se va distanciando del hoyo que dejó el colapso de pavimento en el condado Alexander.

NERVES OF STEEL! God bless this crew who held it together as the bridge they were on collapsed into rushing floodwaters. @AmberFOX46 was reporting LIVE on dangerous conditions in NC. So glad they're all ok.

