La tormenta tropical Eta vuelve a tocar tierra en Florida con lluvias torrenciales e inundaciones

La tormenta tropical Eta volvió a tocar en Florida a las 4 a.m. de este jueves, cerca de la ciudad de Cedar Key. Con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (85 kilómetros por hora), Eta dejó lluvias torrenciales en partes de la costa oeste del estado en su avance sobre el Golfo de México y norte de la península.

Más de 14,000 personas en el estado se quedaron sin electricidad. Y en Bradenton Beach, un hombre murió electrocutado el miércoles por la noche mientras caminaba en su casa inundada, según la Policía.

En Tampa, los bomberos rescataron a una docena de personas que quedaron atrapadas en las inundaciones de Bayshore Boulevard. El jueves por la mañana, todavía había unos pocos vehículos abandonados en la carretera inundada.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), Eta se estaba moviendo hacia el noreste de Florida este jueves a 13 mph (20 km/hora), alcanzará el Atlántico y se moverá en paralelo a las Carolinas (pero sin tocar tierra).

Update: Tropical Storm #Eta has made landfall near Cedar Key, Florida at 4 am EST Thursday. Maximum sustained winds were 50 mph (85 km/h), with a minimum central pressure of 996 mb (29.42"). The full advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/RiB4L3F4yV

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 12, 2020