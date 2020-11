Dos trabajadores murieron en explosión en centro médico de veteranos militares en Connecticut

Dos trabajadores murieron cuando una tubería de vapor explotó en un centro médico de Asuntos de Veteranos (VA) ayer en Connecticut.

Otras tres personas resultaron heridas cuando intentaban llegar al lugar de la explosión, dijo el jefe de bomberos de West Haven, James O’Brien.

La causa de la explosión está bajo investigación. Alfred Montoya Jr., director del “VA Connecticut Healthcare System”, dijo que los trabajadores habían comenzado a reemplazar una tubería de vapor con fugas en un edificio exterior alrededor de las 7:30 a.m.

La tubería había sido ya cambiada aproximadamente media hora después y cuando la línea se llenó de vapor, explotó. Los dos hombres, que no fueron identificados de inmediato el viernes, murieron.

Uno era un empleado de VA; el otro un contratista de Mulvaney Mechanical. Las operaciones en el hospital en su conjunto no se vieron afectadas en gran medida, dijo Montoya. Se aislaron los problemas con el sistema de calefacción.

En una conferencia de prensa más tarde, varios funcionarios, entre ellos los senadores Richard Blumenthal y Chris Murphy, la representante Rosa DeLauro, la vicegobernadora Susan Bysiewicz y el gobernador Ned Lamont, expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas.

Blumenthal también habló de la antigüedad de la instalación, y señaló la necesidad de redoblar “nuestros esfuerzos” para financiar completamente las instalaciones de VA en todo el país, “principalmente ésta”, citó New Haven Register.

State emergency management officials are actively working with local and federal officials to respond to the explosion that occurred this morning at the West Haven VA Medical Center and will continue to provide as much aid as necessary to conduct an investigation. (1/3)

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) November 13, 2020