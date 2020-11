Policía de Nueva York fue apuñalado en el cuello con un destornillador

Un oficial de policía de la ciudad de Poughkeepsie (NY) fue trasladado de urgencia al MidHudson Regional Hospital después de que un asaltante lo apuñalara en el cuello con un destornillador.

La policía y los trabajadores del “Mobile Crisis Team” fueron llamados a un apartamento en 25 Smith Street la noche del sábado. Allí se encontraron con Jalil Smith (32), quien vino detrás de dos oficiales con el arma y se involucró en una violenta pelea con la policía.

Durante ese incidente, un oficial fue apuñalado en el cuello y también sufrió cortes en la cara y la cabeza. El agente no identificado tiene 14 años en la policía local.

Fue tratado y luego dado de alta. El jefe de policía Tom Pape estuvo con él en el hospital, informó MidHudson News.

“Esto muestra el peligro inherente que enfrentan los oficiales todos los días cuando se encuentran con personas que tienen problemas emocionales o mentales. Este incidente podría haber sido mucho peor si no fuera por las rápidas acciones de los oficiales”, dijo el alcalde (R) Rob Rolison.

A City of Poughkeepsie Police Officer was injured this evening inside 25 Smith St. The officer was removed to an area hospital for wounds to his face & neck@marcmolinaro @cityofpok @News12HV pic.twitter.com/fvduvapbSn

— Action News Service (@ACTIONNEWSSERV) November 8, 2020