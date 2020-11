El ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, le confiesa el trauma que le dejó la muerte de sus padres

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El empresario Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian y padre de tres retoños con la celebridad, protagoniza buena parte de las escenas del próximo episodio de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a cuenta de la sinceridad con la que se ha expresado sobre los traumas psicológicos y anímicos que arrastra desde principios de la década pasada.

De hecho, las secuencias que sin duda dominan el capítulo, perteneciente a la temporada final del programa de telerrealidad, retrata a la expareja en medio de una profunda y emotiva conversación que versa sobre la trágica pérdida de los padres de Scott, quienes fallecieron con escasos meses de diferencia entre uno y otro. Bonnie Disick, con quien Kourtney mantenía una excelente relación, murió en octubre de 2013, mientras que Jeffrey Disick lo hizo en enero del año siguiente.

Asimismo, Scott ha reconocido que buena parte de la inestabilidad emocional que ha sufrido en tiempos recientes se debe al dolor que todavía le invade al recordar a sus progenitores, ya que entiende que no llegó a procesar “correctamente” los golpes tan duros que recibió. “Creo que todavía no he cerrado esa herida, no he cumplido correctamente con el proceso de luto”, ha revelado a Kourtney en un momento de su charla.

El yerno preferido de Kris Jenner acude semanalmente al psicólogo para tratar de remontar esta cuesta tan pronunciada y, eventualmente, enterrar en el pasado el período de “infelicidad” que vive. A principios de este año, y al constatar que la terapia necesitaba de diferentes complementos para ser efectiva, Scott ingresó en una clínica de bienestar integral para enfrentarse cara a cara con sus demonios y encontrar una salida a estos tiempos tan convulsos por los que pasa a nivel puramente personal.