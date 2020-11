Cheque de estímulo: Surge un nuevo llamado para aprobar un paquete de ayuda antes del Día de la Inauguración Presidencial

El Congreso se encuentra de nuevo en sesión pero tanto los republicanos como los demócratas no parecen estar de acuerdo en un nuevo proyecto de ley de alivio de estímulo de coronavirus.

Ambos partidos han mencionado que les gustaría aprobar otro proyecto de estímulo antes del Día de la Inauguración Presidencial el 20 de enero, sin embargo, algunos temas les han impedido llegar a un acuerdo.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este lunes al Congreso para que uniera fuerzas y apruebe un nuevo proyecto de ley de por lo menos $2.2 billones de dólares que incluya un segundo cheque de estímulo hasta de $1,200 dólares para los estadounidenses que cumplan con los requisitos así como beneficios adicionales de desempleo, reportó The Hill.

“Estamos entrando en un invierno muy oscuro”, dijo Biden. “Las cosas se van a poner mucho más difíciles antes de que se vuelvan más fáciles”.

Según Jake Sherman del sitio Politico.com, escribió que debido a que no se han registrado nuevas conversaciones sobre otra ronda de estímulo, es poco probable que los estadounidenses vean una segunda ronda de pagos antes de Navidad.

El sábado la Casa Blanca parece que retiró su propuesta de crear un nuevo plan de $1.8 billones de dólares mientras que el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que un nuevo plan debería tener “mayores recursos”.

Biden cuenta con una propuesta de plan de estímulo llamado Plan de Acción de Emergencia para Salvar la Economía que incluye un segundo cheque de estímulo de $1,200 dólares.

El debate se ha centrado en cuánto dinero se debe destinar al plan. Para el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo a Bloomberg que la recuperación económica es una señal de que el paquete debe ser más pequeño que la propuesta de los demócratas hasta que la vacuna de COVID-19 esté lista para su distribución masiva.

Nancy Pelosi, la Presidenta de la Cámara de Representantes, no está de acuerdo y ha mencionado que la vacuna estará lista para la mayoría de la población por lo menos hasta dentro de los próximos seis meses y que durante ese tiempo podrían registrarse más muertes y la economía sufrir un nuevo descalabro.

“Es necesario proporcionar alivio al pueblo estadounidense cuyas vidas están sufriendo durante esta acelerada pandemia”, escribió el lunes Pelosi en una carta dirigida a los demócratas.

Para que el Congreso apruebe un plan de apoyo los últimos días del año representan la última oportunidad para aprobar un plan antes que sus nuevos integrantes ocupen sus puestos el próximo 3 de enero.

Ante la desaparición el 31 de diciembre de los pocos beneficios que aún quedan de ayuda por coronavirus, Ronald Klain, el jefe de gabinete de Biden, dijo en entrevista el domingo durante el programa Meet the Press que “hay muchas cosas que van a tener que esperar hasta que Joe Biden sea presidente, pero ésta no es una de ellas”.

WATCH: Incoming Chief of Staff @RonaldKlain says "Speaker Pelosi has done a magnificent job of handling" Covid relief. #MTP

Klain: "Our message to Speaker Pelosi is keep doing what you are doing. And the Republicans, let's get this done." pic.twitter.com/rZ4h3m6YEe

— Meet the Press (@MeetThePress) November 15, 2020