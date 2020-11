Kate del Castillo sobre su noche con el “Chapo” Guzmán: “Pensé que me iba a violar”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Han pasado varios años desde que Kate del Castillo se vio inmersa en un sonoro escándalo por haberse entrevistado con el “Chapo” Guzmán junto a Sean Penn y los ecos de esa pesadilla siguen resonando.

La actriz mexicana recordó cómo fue el encuentro y reveló que por un momento creyó que el narcotraficante la iba a violar.

“Me dijo, ‘amiga, creo que necesitas ir a dormir’. Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso. Y sabes algo, él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara, qué podía hacer yo”, expresó en conversación con Lili Estefan en Red Table Talk: The Estefans.

Del Castillo recordó el papel de Penn en aquel episodio y dijo con enojo que de no ser por su pasaporte estadounidense, estaría preso.

Sabe qué, pensando en la película, qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad.

Después que el “Chapo” dejó en sus aposentos a Kate, ella lo buscó y ese fue su encuentro final.

”Entonces me miró y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’. Nos abrazamos y dijo ‘me voy’. Entonces se fue y literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada”, concluyó.

