Escuelas de NYC seguirán abiertas este miércoles luego que la tasa de positividad llegó solo al 2.74%

La ciudad de Nueva York está al filo de alcanzar el 3% de tasa de positividad de infecciones de coronavirus, el ‘temido’ porcentaje impuesto por las autoridades para decidir el cierre de las escuelas públicas. Pero como la cifra solo llegó al 2.74% este martes, el alcalde Bill de Blasio confirmó que los planteles seguirán abiertos el miércoles.

En su rueda de prensa diaria sobre el COVID-19, De Blasio confirmó que aunque que la tasa de positividad diaria fue del 3.2% el martes, el promedio móvil de siete días fue de 2.74%, y es ese porcentaje conjunto de una semana el que se toma en cuenta para determinar si hay que cerrar los planteles.

“Una vez más, nuestros indicadores demuestran que estamos por debajo del umbral que establecimos con respecto a nuestras escuelas y eso significa no solo que hay escuelas abiertas hoy en la ciudad de Nueva York, sino que las escuelas también estarán abiertas mañana en la ciudad de Nueva York ”, dijo De Blasio en su conferencia de prensa diaria.

Al responder a insistentes preguntas sobre las escuelas, el Alcalde insistió que incluso si el miércoles durante el mismo día se determinara que la tasa de infección alcanzó el 3%, la escuelas seguirán abiertas ese mismo día.

We're holding the line against #COVID19 and schools will be OPEN tomorrow, but we still have work to do to keep our numbers down. Here's a look at our current indicators:

•The infection rate 7-day average is 2.74%

•102 patients admitted to the hospital

•1,117 new COVID cases

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 17, 2020