Clarissa Molina planea la navidad en Nueva York… sin su novio

Clarissa Molina confiesa que su familia todavía no conoce a su novio y ya será el año que viene, porque ella irá a verles sola a Nueva York. La presentadora estará a cargo de entrevistar a los cantantes que pasen por el Latin Grammy a través de la edición de “El Break de las 7” este jueves.

“Imagínate, ‘el Break de las 7’ ha sido tan exitoso, y que ahora vayan a hacer la edición de Latin Grammy y me hayan elegido como su conductora oficial me encanta”.

– ¿Quiénes son tus artistas favoritos del Latin Grammy?

Estoy ansiosa de ver la presentación de Bad Bunny, que lo grabó en Puerto Rico, cerró allá una calle, un puente para grabar, estoy muy curiosa. También quiero ver a Mark Anthony que me fascina, es uno de mis artistas favoritos; Camilo, Sebastián Yatra con Guayna. Talento nuevo, eso me gusta siempre ver.

– Oye, y ¿cuándo nos vas a presentar a tu novio?

¡Jajaja!, anda por aquí detrás de cámaras, fue él el que me puso la cámara, ¡jajaja! No mentira, anda por aquí, anda trabajando, anda haciendo sus propias cosas, eso es lo bueno. Cuando uno está conociendo a alguien o saliendo con alguien, que cada uno tenga su propia edición, sus trabajos.

– ¿Qué planes tienes para Navidad?

Ya no queda nada. Yo me voy a Nueva York, si Dios quiere, mi papá viene de Santiago (República Dominicana) a Nueva York, llega a principio de diciembre y yo estaré por allá porque ya me hace falta mi familia. ¡Imagínate!, me voy a Nueva York y me quedo por allá hasta principio de enero.

– ¿Irá tu novio, para conocer a tu familia?

No lo sé, no he hablado de eso, fíjate. No se ha dado la oportunidad (de que se conozcan), ¡en su momento vendrá, tú sabes cómo es!

