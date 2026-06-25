Trump garantiza ayuda de EE.UU. “al gran pueblo de Venezuela” tras terremotos; cancelan alerta de tsunami en Puerto Rico

Tras los dos terremotos sufridos ayer en Venezuela, el mandatario Donald Trump comprometió la inmediata ayuda de “todas las agencias” del gobierno de Estados Unidos.

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de víctimas mortales. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen a actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡¡¡Los primeros informes no son buenos!!! Presidente DJT”, publicó Trump en la red social Truth a las 11:45 p.m. del miércoles.

Al menos tres personas han muerto tras el derrumbe de edificios en la zona sureste de Caracas, la capital, según el alcalde municipal de Baruta, Darwin González. Pero se espera que el número de víctimas sea mayor. Se está llevando a cabo una operación masiva de búsqueda y rescate en diversas zonas la ciudad, donde han colapsado varios edificios.

La Guaira, ciudad costera del norte de Venezuela en las afueras de la capital y que alberga el principal aeropuerto del país, ha sido la zona más afectado por los terremotos del miércoles, dijo a CNN Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada declaró anoche el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar, sin indicar una cifra de heridos o fallecidos, reportó EFE. Rodríguez también anunció que no habrá clases “en los siguientes días” de esta semana, así como todas aquellas actividades que no “son cónsonas con servicios esenciales”.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que los movimientos telúricos conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

La Casa Blanca ha manifestado reiteradamente su disposición a colaborar con el gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense en enero, una operación a la que Trump hizo referencia durante unas declaraciones en el National Mall ayer en Washington DC.

“Éste es el comienzo de la edad de oro de Estados Unidos”, dijo, y se felicitó a sí mismo por haber logrado la salida del presidente Maduro, pero en ese momento no mencionó los terremotos que habían sacudido ese país horas antes, comentó NBC News.

“El papel que desempeñe Estados Unidos -si es que llega a desempeñar alguno- en la recuperación tras los terremotos podría poner a prueba el compromiso de la administración (Trump) con Venezuela”, comentó The New York Times. “Apenas ayer, durante un mitin en Pensilvania, el presidente Trump se refirió a los líderes de Venezuela diciendo: ´Quienes lo dirigen son gente nuestra. Son gente estupenda, y la población del país está feliz. Sonríen. Antes vivían en la miseria. Se morían de hambre´. Esa descripción no coincide necesariamente con la realidad que viven los venezolanos sobre el terreno, pero la cooperación de Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, ha sido motivo de orgullo para Trump. El presidente se ha mostrado especialmente interesado en sacar provecho de las reservas petroleras de Venezuela”.