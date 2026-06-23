5 medicamentos que provocan azúcar alta en sangre, según expertos

Expertos en salud advierten que algunos tipos de medicamentos, para controlar la hipertensión, el colesterol y trastornos de salud mental, pueden tener un efecto secundario importante: provocar azúcar alta en sangre.

Diversos estudios médicos han identificado cuáles son estos grupos de fármacos, que pueden favorecer episodios de hiperglucemia o dificultar el control del azúcar en sangre. Se trata de: corticoesteroides, antipsicóticos, diuréticos, estatinas y betabloqueantes.

Aunque esto no significa que los pacientes deban abandonar sus tratamientos, es fundamental conocer sus posibles efectos, especialmente en personas con diabetes, prediabetes o factores de riesgo metabólicos.

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Los 5 medicamentos que provocan picos de azúcar en la sangre

1. Corticoesteroides

Destacan la prednisona, la dexametasona y la cortisona, utilizados para tratar enfermedades inflamatorias, alergias, problemas respiratorios y trastornos autoinmunes.

Según el portal Medscape, su efecto se produce porque estimulan la producción de glucosa en el hígado y reducen la capacidad de las células para responder adecuadamente a la insulina. Como consecuencia, el organismo tiene más dificultades para transportar el azúcar desde la sangre hacia los tejidos.

El efecto secundario con este tipo tratamientos ocurre cuando se utilizan durante períodos prolongados o en dosis elevadas.

2. Antipsicóticos

Los medicamentos antipsicóticos son fundamentales para el tratamiento de diversos trastornos psiquiátricos, pero algunos de ellos también pueden afectar el control glucémico.

Entre los más estudiados se encuentran la olanzapina y la clozapina. Los especialistas explican que estos fármacos pueden favorecer el aumento de peso, modificar el metabolismo y alterar la sensibilidad a la insulina.

Cuando esto ocurre, el cuerpo necesita producir mayores cantidades de insulina para mantener estables los niveles de glucosa. Con el tiempo, esta situación puede dificultar el control metabólico en determinados pacientes.

3. Diuréticos tiazídicos

Los diuréticos tiazídicos son ampliamente utilizados para tratar la hipertensión arterial y algunos problemas cardiovasculares. Uno de los ejemplos más conocidos es la hidroclorotiazida.

Aunque son medicamentos eficaces para controlar la presión, algunos estudios han encontrado que pueden elevar la glucosa en determinadas personas.

Los expertos creen que este efecto podría estar relacionado con cambios en el equilibrio de minerales como el potasio, un elemento que desempeña un papel importante en la liberación de insulina por parte del páncreas.

Algunos pacientes también pueden experimentar aumentos en los niveles de colesterol y triglicéridos, factores que también influyen en la salud metabólica.

4. Estatinas

Las estatinas son uno de los tratamientos más prescritos para reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Entre las más conocidas se encuentran la atorvastatina y la rosuvastatina.

Aunque sus beneficios para la salud cardíaca están ampliamente demostrados, algunos estudios han observado que pueden generar pequeñas elevaciones en los niveles de azúcar en sangre.

Los especialistas señalan que este efecto suele ser leve y se presenta principalmente en personas que ya tienen factores de riesgo para desarrollar diabetes, como obesidad, antecedentes familiares o síndrome metabólico.

5. Betabloqueantes

Los betabloqueantes son medicamentos utilizados para tratar la hipertensión, algunas arritmias cardíacas y otras enfermedades cardiovasculares.

Fármacos como el metoprolol y el propranolol pueden disminuir la sensibilidad del organismo a la insulina, dificultando el control adecuado de la glucosa.

Además, algunos especialistas señalan que estos medicamentos pueden hacer menos evidentes ciertos síntomas de hipoglucemia, como las palpitaciones, lo que requiere una vigilancia adicional en pacientes diabéticos.

Los expertos enfatizan que ningún paciente debe suspender un medicamento por cuenta propia debido a estos posibles efectos secundarios. Cada tratamiento responde a necesidades médicas específicas y, en muchos casos, sus beneficios son mucho mayores que los riesgos potenciales.

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