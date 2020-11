Obama publica libro de memorias y vende 887,000 copias en su primer día

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El expresidente Barack Obama publicó este martes el libro de memorias presidenciales “A Promised Land”, el cual llegó a vender más de 887,000 copias en todos los formatos en Estados Unidos y Canadá en su primer día. Con estos números, el libro podría convertirse en uno de los más vendidos en su tipo.

Para hacer una comparación, el libro de Bill Clinton, “My Life”, vendió alrededor de 400,000 copias en su primer día y “Decision Points”, de George W. Bush, alrededor de 220,000. En total, estos libros han vendido entre 3.5 millones y 4 millones de copias.

“A Promised Land” habla sobre todo el camino que recorrió Obama para llegar a la Casa Blanca y abarca hasta la muerte de Osama Bin Laden, según se informó en USA Today.

El libro llegó a las tiendas dos semanas después de que el exvicepresidente de Obama, Joe Biden, obtuviera la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales.

Obama también es el autor de los libros “The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream” (2006) y de “Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance” (1995).

También escribió el libro para niños “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” en 2010.

Por otro lado, su esposa, Michelle Obama, también ha tenido éxito en el mundo de la publicación, ya que su libro de 2018, “Becoming”, vendió 725,000 copias en su primer día y más de 1.4 millones en su primera semana de lanzamiento, convirtiéndose en uno de los libros de no ficción más vendidos en la historia.

