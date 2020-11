Cristiano Ronaldo construirá lujoso hotel en Mánchester, tiene planes de hacerlo en Madrid y Nueva York también

Mientras se especula sobre su futuro, Cristiano Ronaldo está muy activo fuera de la cancha. La noticia más reciente es que ya recibió la aprobación por parte de las autoridades para la construcción de su nuevo hotel, el cual se edificará en Mánchester, Inglaterra, y estará terminado en el 2023.

En asociación con la firma hotelera Pestana, el astro portugués abrirá su tercer hotel, el cual estará en la ciudad donde consolidó su carrera como futbolista. La obra contará con 150 habitaciones, cafetería y un bar; su valoración será de 4 estrellas y el costo de su construcción será de $35.8 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo's plans for a £27m, 150-bed hotel overlooking Manchester's Piccadilly Gardens have been approved. Its set to be built on the site of what is now a derelict building – on the corner of Newton Street. pic.twitter.com/FAiN6VFTf6

