Ignoran a mexicanos en el 11 ideal de la MLS: Vela, Pizarro y “Chicharito” quedaron fuera

En la MLS hay 15 jugadores mexicanos, varios de ellos llegaron tras demostrar su talento y consolidarse en otras ligas, por lo que se espera mucho de su parte en el fútbol estadounidense; sin embargo, este año ninguno fue considerado dentro del 11 ideal de la temporada regular 2020.

Ni Carlos Vela, MVP del torneo pasado; ni Rodolfo Pizarro ni “Chicharito” Hernández, quien llegó con bombo y platillo al LA Galaxy, o Alan Pulido, quien vivió altibajos en el Sporting Kansas City aparecieron en el cuadro de honor de la liga, tampoco lo hicieron Jonathan Dos Santos, Jurgen Damm, Carlos Fierro ni Oswaldo Alanís, que son los más conocidos. Algunos no pudieron brillar en la campaña por falta de actividad, otros debido a las lesiones y unos más porque simplemente no pudieron.

El caso es que, de acuerdo con lo publicado por la MLS, fueron superados por otros jugadores en sus posiciones, de entre los que destacan 3 elementos formados en las canteras estadounidenses: Brenden Aaronson y Mark McKenzie y Jordan Morris; esto habla del buen trabajo que están haciendo los clubes con los jóvenes de Estados Unidos que quieren practicar este deporte.

La casta latina la sacaron 4 futbolistas que brillaron con más fuerza que los mexicanos: el colombiano Diego Chará, el peruano Raúl Ruidiaz, y los uruguayos Nicolás Lodeiro y Diego Rossi.

