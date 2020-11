Sorpresa: Pep Guardiola quiere que Messi se quede en el Barcelona

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mientras todos pensamos que Pep Guardiola, tras su renovación con el Manchester City, buscaría a toda costa llevar a Lionel Messi al equipo, él declaró lo contrario, ya que manifestó su deseo de que el astro argentino termine su carrera futbolística con el Barcelona.

“Lionel Messi es un jugador del Barcelona. Si me piden mi opinión como persona, tengo un enorme agradecimiento por lo que el Barcelona ha hecho por mí. En la cantera como futbolista y después como técnico me lo dio absolutamente todo”, comentó Pep en conferencia de prensa cuando se le cuestionó sobre el tema.

“Lo que quiero es que él termine su carrera allí. Me encantaría, lo desearía. Eso es lo que dije no sé cuántas veces, tal vez mil veces. Me gustaría como hincha del Barcelona que Leo acabara ahí. Pero este año acaba su contrato y no sé lo que piensa. Ahora mismo es jugador del Barcelona y el mercado de fichajes será en junio y julio”, agregó, confundiendo a muchos fans que esperaban que uno de los anhelos de Guardiola fuera fichar a “La Pulga”.

💣💥 ¡CLAMOR EN INGLATERRA! 🗞 “FICHAD A MESSI”, en todas las PORTADAS tras la renovación de Guardiola con el Manchester City. pic.twitter.com/55rZeMaPof — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 20, 2020

🗣️ Pep Guardiola, en rueda de prensa 🐐 "Mi deseo es que Messi acabe su carrera en el @FCBarcelona_es" 🧠 "No sé lo que pasará por su cabeza cuando acabe su contrato" pic.twitter.com/bzeE10bnBr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 20, 2020

Aunque eso no significa que el City no lo pueda contratar, ya que Leo hizo público su deseo de marcharse del Barcelona hace unos meses y todo parece indicar que su relación con el club no mejora, por lo que la salida sería inminente y el City podría ser una de sus primeras opciones; de hecho, hace poco se especuló que la directiva estaba lista para soltar una oferta en enero y garantizar el traspaso del atacante.