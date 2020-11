Trump enfurece tras reportes de que prefirió jugar golf que atender reunión del G20 contra coronavirus

El presidente Donald Trump reaccionó a las acusaciones de que prefirió irse a jugar golf que terminar una reunión del G20 que atendía la pandemia de coronavirus.

“Acabo de llegar a la reunión virtual G20. Estuve aquí ayer también (temprano), pero algunos Medios Falsos fallaron al reportarlo – como siempre. Mi discurso está disponible (ellos dicen que no ofrecí discurso)”, dijo.

Just arrived at Virtual G20. Was here yesterday also (early), but some of the Fake News Media failed to report it accurately – as usual. My speech is available (they said I didn’t make a speech).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020