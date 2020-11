Dolorosas ausencias: Barcelona sin Messi, Piqué, Fati, De Jong y más en Champions League

En medio de la crisis que vive el Barcelona en La Liga, donde actualmente ocupa el puesto número 12 de la tabla general, Ronald Koeman, el DT decidió darle descanso a Messi y no convocarlo para el encuentro que los culés tendrán este martes 24 de noviembre contra el Dínamo de Kiev.

Evidentemente, ésta será una baja sensible para el equipo; sin embargo, no será la única, ya que el DT blaugrana tampoco podrá contar con De Jong, por la misma razón; pero tampoco con Gerard Piqué, Ronald Araujo, Ansu Fati ni con Sergi Roberto, por lesión.

Sobre Messi y De Jong, el estratega del equipo justificó el no convocarlos para no agotarlos por la gran cantidad de partidos que han disputado últimamente.

“No viajan (a Kiev) porque la situación en la Champions es más cómoda, con los nueve puntos que tenemos, y son dos jugadores que necesitan descanso después de tantos partidos“, dijo Koeman en conferencia de prensa este lunes.

❝We think this is a good moment to rest them.❞

— @RonaldKoeman on leaving Leo #Messi and @DeJongFrenkie21 out of the squad for #DynamoBarça pic.twitter.com/T9wRT3u6rQ

