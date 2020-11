Madre e hija fallecieron al incendiarse su cocina en el Alto Manhattan

Una anciana y su hija murieron después de que estalló un incendio en un edificio de apartamentos de gran altura en Washington Heights (NYC), informó la policía.

Los bomberos se apresuraron al piso 24 en el edificio 260 Audubon Avenue, entre West 178th y 179th St, alrededor de las 12:20 a.m., el domingo.

CBS2 identificó a las víctimas como Warnette y Malaika James. Tenían 37 y 73 años; sufrieron inhalación de humo y fueron declaradas muertas tras ser trasladadas a dos hospitales del área.

No hubo más heridos reportados. Los bomberos determinaron que la causa del incendio fue eléctrica y accidental, en la cocina. Había una alarma de humo, pero no estaba operativa, reportó ABC News.

Más de 75 bomberos respondieron y controlaron las llamas en aproximadamente una hora. En respuesta al incendio fatal, la Unidad de Educación de Seguridad contra Incendios del FDNY estuvo compartiendo información de seguridad en la entrada del edificio hasta las 2 p.m. del domingo.

In response to yesterday’s fatal fire, the FDNY Fire Safety Education Unit is sharing safety info at 260 Audubon Avenue in Manhattan until 2 pm.

For online #FDNYSmart tips visit https://t.co/NpwdRdlElY pic.twitter.com/nOBIFUGXmj

— FDNY (@FDNY) November 23, 2020