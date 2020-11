Misterio por doctora desaparecida en parque de Nueva York

NYPD está investigando el paradero de la Dra. Tamara Saukin, quien desapareció hace ya seis días mientras caminaba en un parque con su madre.

Saukin, de 44 años, solía pasear con su familia en Cloves Lakes Park en Sunnyside (Staten Island) y estaba allí con su madre cuando desapareció alrededor de las 6:30 a.m. del miércoles. No se la ha vuelto a ver desde entonces, dijo la policía.

No ha habido signos de criminalidad, mientras la policía continúa buscándola. Ayer, equipos de buzos estuvieron rastreando las aguas de Clove Lakes Park, pero no reportaron ninguna pista, informó SILive.com

Saukin sufría de alcoholismo y ha expresado pensamientos suicidas en el pasado, dijo una fuente policial. Parte de su rutina era caminar con su familia por el parque por la mañana. En su Facebook, cambió su situación laboral a “independiente” y comentó que estaba teniendo “problemas familiares”, destacó New York Post.

Have anyone seen Tamara Saukin? She was last seen inside of Cloves Lakes Park on 11/18. Tamara is 5’10 130lbs with brown hair and brown eyes. If you see or have seen Tamara please call 911 or Missing Persons Squad 212-694-7781 @NYPDMissing pic.twitter.com/bUElYTviKL

— NYPD 120th Precinct (@NYPD120Pct) November 20, 2020