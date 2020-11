Hombre muerto y mujer herida a puñaladas a plena luz en calle de El Bronx

Un hombre de 38 años murió y una mujer resultó herida durante un ataque a puñaladas a plena luz ayer en una calle de El Bronx (NYC).

Las dos víctimas fueron encontradas en East 149th Street cerca de Morris Avenue en Mott Haven, alrededor de las 4:30 p.m., informó NYPD.

Ambas víctimas fueron llevadas al Hospital Lincoln, donde el hombre fue declarado muerto con varias heridas en el torso y la mujer figuraba en condición estable, con un corte en el antebrazo izquierdo.

Imágenes de vigilancia de una tienda cercana muestran a la víctima masculina sentada y acostada, sangrando en la acera antes. Luego unos policías lo cargan a una patrulla para su traslado al hospital, con la ayuda de un transeúnte.

La policía no proporcionó de inmediato ninguna información sobre el sospechoso ni las víctimas, o un posible motivo del ataque. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

