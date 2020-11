Tormenta con nevadas, lluvia y rayos golpeará el este de los Estados Unidos de norte a sur

Los pronósticos del clima dejan ver que desde el domingo 29 de noviembre gran parte del este de los Estados Unidos estará enfrentando un tormenta de inverno con nevadas en el norte y lluvias, rayos y vientos en el sur.

De acuerdo con los especialistas, a partir del domingo las condiciones climáticas harán que se desarrolle una tormenta que permanecerá al menos hasta el martes de la próxima semana y que traerá consigo fuertes lluvias, vientos, tormentas eléctricas y nevadas en el este, sur y medio-oeste del país.

La tormenta se creará debido a que hay condiciones de alta y baja presión al mismo tiempo creando condiciones severas que se sentirán distinto de acuerdo al área en el que se encuentre.

A western storm system will produce gusty winds with Critical fire weather threats in portions of the Southwest, and rain and mountain snow. Showers, including a wintry mix in the Northeast, thunderstorms, and gusty winds will continue to move eastward across the eastern U.S. pic.twitter.com/YLUlGXNQ4d

— National Weather Service (@NWS) November 26, 2020