Hispano murió viajando en el Metro de Nueva York la noche de Thanksgiving

Héctor Ortiz, un hombre de 46 años, fue encontrado muerto dentro de un vagón del Metro en Brooklyn (NYC) la noche de Thanksgiving, reportó la policía.

Ortiz fue descubierto por NYPD desplomado e inconsciente a bordo de un tren de la línea F en dirección sur, en la estación de Stillwell Avenue, Coney Island, alrededor de las 6:30 p.m.

Fue declarado muerto en el lugar por trabajadores médicos de emergencia. No tenía heridas evidentes y los investigadores no sospechan criminalidad, pero aún no se ha determinado la causa de la muerte. El occiso vivía en Bushwick, Brooklyn, reportó New York Post.