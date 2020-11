Trump suma derrota tras derrota, pero acusa al FBI y al DOJ de no investigar “fraude electoral”

El presidente Donald Trump ha tenido un mal fin de semana en su batalla electoral, pero insiste en que hubo un “gran fraude” y ahora acusa al FBI y al Departamento de Justicia –de su propia administración– de no investigar sus señalamientos.

“Esto es un fraude total”, expresó el mandatario en su primera entrevista tras la derrota del 3 de noviembre. “Cómo al FBI y al Departamento de Justicia –no sé, tal vez estén involucrados–, pero cómo permiten que la gente se salga con la suya. Es increíble. Esta elección fue amañada. Esta elección fue un fraude total”.

El presidente Trump tuvo la intervención en Fox News, donde volvió afirmar que había pruebas suficientes sobre sus acusaciones, aunque ninguno de sus alegatos han funcionado hasta ahora en tribunales.

Insistió en sentirse sorprendido por la falta de investigaciones al respecto, además de sus ya conocida afirmación de “declaraciones juradas”.

“Todo lo que puedo decir es: con todo el fraude que ha tenido lugar, nadie ha venido a mí y me ha dicho: ‘Oh, el FBI ha atrapado a las personas que están haciendo este plan'”, expresó. “Me gustaría presentar una gran y hermosa demanda, hablando de esto y muchas otras cosas, con pruebas tremendas. Tenemos declaraciones juradas, tenemos cientos y cientos de declaraciones juradas”.

El presidente reconoció, sin embargo, que será difícil remontar y llegar a la Corte Suprema del país, donde espera que se atiendan sus alegatos.

“El problema es que es difícil llegar a la Corte Suprema… Tengo los mejores abogados sobre la Corte Suprema, abogados que quieren defender el caso si llega allí”, expresó.

Este fin de semana ha sido complicado para el equipo del presidente Trump, ya que enfrentó dos derrotas, una en un tribunal y otra más en el recuento de votos en Wisconsin por el que se debió pagar $3 millones de dólares.

El sábado, la Corte Suprema de Pensilvania rechazó la petición de republicanos para detener la certificación de la elección, que fue a favor del demócrata Joe Biden.

La orden anuló una decisión preliminar de la corte del Commonwealth, donde la jueza Patricia McCullough pidió el miércoles a los funcionarios estatales que detuvieran los pasos adicionales para certificar los resultados de las elecciones del estado.

Esa determinación de McCullough se dio un día después de que el gobernador Tom Wolf certificara los resultados para Biden.

Los republicanos pedían a la corte que invalidara una política universal de votación por correo, bajo el argumento de que las disposiciones que permitían ampliar la votación por correo en el estado eran inconstitucionales, pero la Corte Suprema estatal estuvo en desacuerdo.

El presidente afirmó que apelarán esa decisión, alegando que el margen de votos que califica de “ilegales” es mayor.

The number of ballots that our Campaign is challenging in the Pennsylvania case is FAR LARGER than the 81,000 vote margin. It’s not even close. Fraud and illegality ARE a big part of the case. Documents being completed. We will appeal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2020