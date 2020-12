Equitación, tenis, golf y hasta clases de piano: así es la apretada agenda de Alaïa, la hija de Adamari López

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López y Toni Costa parecen tener controlada la situación cuando de la educación de su hija se trata.

La menor de cinco años mantiene una estricta agenda que sus padres le han hecho en torno a actividades artísticas y deportivas, en búsqueda de explotar su talento y creatividad.

LUNES

Alaïa comienza su semana con equitación, una de las tantas cosas que realiza y postea en su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores.

MARTES

Para el siguiente día, por la tarde, se aplica con dos horas de gimnasia rítmica, disciplina en donde ha demostrado sus mejores dotes, además de cumplir con su clase de tenis.

MIÉRCOLES

La hija de Adamari López cumple con su desarrollo musical, pues arranca con sus clases de piano.

JUEVES

El también retoño de Toni Costa hace de la tarde del jueves, el momento perfecto para practicar golf y tenis.

VIERNES

Alaïa ocupa los viernes para volver a practicar el piano.

SÁBADO Y DOMINGO

Durante el fin de semana, la pequeña utliza estos días para el patinaje sobre hielo y el domingo de nueva cuenta se pone a hacer tenis.

Además del esquema que cumple semanalmente, Alaïa realiza actividades como natación, ballet y hip hop.

“A ella le gusta, le gustan las actividades, le gusta estar ágil, cuando no dice que está aburrida. Si está aburrida entonces quiere ver el iPad y yo no soy muy partidaria de que se enfoque en la tecnología. No que no lo use, a veces le doy 20 minutos, pero no quiero que esté tres horas en el iPad”, explicó Adamari.

Pero no solo eso, la niña también está buscando realizar otras actividades, cuestión que ya le hizo ver a sus papás.

“Me dijo que quiere, de todo eso que les he dicho y que tiene, que le falta soccer y que le falta karate, así que a ver cuántos días me invento“, compartió en una entrevista, orgullosa de lo que ha logrado su hija.