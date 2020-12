Kamala Harris dice que vacuna contra la COVID-19 será “gratis para todos”

La vicepresidenta electa, Kamala Harris, anunció en Twitter este lunes por la noche que la futura Administración dirigida por Joe Biden “garantizará” la disponibilidad de una vacuna COVID-19 “segura y eficaz” y agregó que será “gratuita para todos”.

The Biden-Harris administration will ensure that a safe and effective vaccine will be free for all.

De la mano del mensaje de Harris, en un video compartido en Twitter por la cuenta oficial de la transición presidencial Biden-Harris, el presidente electo, Joe Biden, instó a las los ciudadanos a ser responsables y protegerse del COVID-19.

We all have a role to play in beating this crisis—every decision matters. Every decision we make can save lives. pic.twitter.com/XrMZWoTaT4

